Minimales Zimmer, maximaler Komfort

Vor einigen Jahren kürte das Reise­magazin Time Out Prag zur schönsten Stadt der Welt. Auch in der Liste der Städte, die man gut zu Fuß erkunden kann, landet die tschechische Hauptstadt regelmäßig auf den vorderen Plätzen. Ein sehr guter Ausgangspunkt dafür ist das »Maximilian Hotel« in der Prager Altstadt. Mit einem kurzen Spaziergang erreicht man die Sightseeing-Klassiker: die astronomische Rathausuhr, die Karlsbrücke und das Moldau-Ufer. Oder aber Orte, an denen nicht nur Reisende (für den »unendlichen« Turm aus 8000 Büchern im Foyer der Stadt­­bi­bliothek), sondern auch Einheimische (für die Burger in der angesagten Metzgerei Naše maso) Schlange stehen.

Das »Maximilian Hotel« war eines der ersten Boutiquehotels in der Stadt. Die 71 Zimmer in den zwei Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert sind modern renoviert, besonders gemütlich sind die vier »Mini Rooms«, die jeweils nur 15 Quadratmeter groß sind und dabei alles haben, was Reisen komfortabel macht: ein bequemes Bett, eine Bank direkt am Fenster und ein großzügiges Bad. Für das Zuhause-Gefühl wird die Minibar jeden Tag mit kostenlosen Getränken aufgefüllt. Die Brasserie im Erdgeschoss verbindet die beiden Hotelgebäude. Unter dem spektakulären Deckenlicht, entworfen von der Londoner Innenarchitektin Tina Norden, wird jeden Morgen ein kleines, aber feines Frühstücksbuffet aufgebaut. Dazu kann man neben den üblichen Eierspeisen ein hervorragendes Shakshuka bestellen, sonntags sogar bis halb zwölf.

Maximilian Hotel

Haštalská 14, 110 00 Prag 1, Tschechien

Tel. 00420/225 30 31 11

DZ inkl. Frühstück ab 115 Euro/Nacht