Fast wie in Kanada

Vor Kurzem fand ich mich in ­einem Gespräch über Kreuzfahrten wieder. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als für Tausende von Euro mit Tausenden von Menschen auf einem Schiff eingesperrt zu sein, das ich noch nicht mal selbst steuern kann. Mein Gesprächspartner aber ist Fan – seitdem er sich als Kreuzfahrer streng antizyklisch verhält. Also dann isst, wenn alle anderen am Pool liegen, damit er allein am Pool liegen kann, wenn alle anderen essen.

Daran konnte ich anknüpfen, allerdings im größeren Stil: Ich plane direkt den ganzen Urlaub antizyklisch. Besonders gut funktioniert das bei Spa-Wochenenden. Die mache ich seit Neuestem von Mittwoch bis Freitag. Die Hotels sind leer, die Zimmerpreise niedriger, und man hat nicht nur den Pool, sondern auch Sauna, Ruheraum und Garten für sich. Ein Ort, an dem das wunderbar funktioniert, ist das »Seehotel am Neuklostersee« in Mecklenburg-Vorpommern: ein romantisches Gutshaus-Ensemble mit fast kanadisch ­anmutendem Seepanorama (Boot fahren kann man hier auch), zwei Schafen im Garten, überschaubarem, aber schönem Wellnessbereich, sehr gutem ­Crémant vorm Kamin und netten Gesprächen mit den wenigen anderen Gästen über Reinhard Lakomy und ­Monika Ehrhardt, sozusagen die Rolf Zuckowskis der DDR, nur mit besseren Liedern und Texten (hören Sie den Traumzauberbaum!). Und während wir am Freitag das Auto beluden, um noch einen Abstecher nach Wismar zu machen, drängelten schon die Wochenendgäste.

Seehotel am Neuklostersee

Seestr. 1, ­­

23992 Nakenstorf (bei Neukloster), Mecklenburg-Vorpommern

Tel. 038422/45 70,

DZ ab 210 Euro/Nacht inkl. Frühstück.