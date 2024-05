Ein Haus für alle

Der »Kulturhof Stanggass« sieht nicht gerade aus wie ein urbayerisches Wirtshaus. Dennoch verfügt das moderne, geradlinig gestaltete Hotel über alle Elemente eines typischen bayerischen Gasthauses: gemütliche Stube, Möbel und Wandvertäfelungen aus Lärchenholz, Biergarten mit Maibaum, Saal für Konzerte und Feste – zudem nimmt man den Begriff »Stammtisch« hier wörtlich. Die Stammgäste können an einer 9,5 Meter langen Tafel Platz nehmen, handgefertigt aus einem einzigen Eichenstamm, an die bis zu 25 Leute passen.

Das Motto des Hauses, das vom Berchtesgadener Unternehmer Bartl Wimmer finanziert und von seiner Tochter mitgestaltet wurde und in dem sein Sohn Florian die Geschäfte führt, lautet »Beieinander«. Dazu passt auch das Programm: Im Kulturhof trifft Hardrock auf Blasmusik, Biergartenkultur auf Sterne-Küche im »Solo Du«, Trachtengruppen auf Yoga-Seminare, Kunstausstellungen auf Krimilesungen, Comedy auf Lokalpolitik. So viel gegensätzliche Nähe muss man erst mal aushalten können, aber das klappt hier ziemlich gut.

Im Sommer spenden Kastanienbäume Schatten, nach der Sauna kann man in den Badeteich springen. In den Zimmern, Suiten und »Stadln« (so heißen die Edel-Hütten) gibt es weder Fernseher noch Klimaanlage, dafür aber Balkone und Panoramafenster mit Blick auf eine sagenhaft schöne, von der Natur geformte Skulptur, deren Motto auch »Beieinander« heißen könnte: den Watzmann mit Watzmannfrau und Watzmannkindern.

Kulturhof Stanggass

Berchtesgadener Str. 111,

83483 Bischofswiesen, Deutschland

Tel. 08652/9 58 50,

DZ mit Frühstück ab 210 Euro/Nacht.