Am 12. Dezember wird in Großbritannien gewählt, Boris Johnson hat doch noch seine Neuwahlen bekommen. Damit stehen dem Königreich turbulente und unbritisch rüpelige Wahlkampftage bevor. Die Schlacht Tories gegen Labour wird auch auf Social Media geführt werden, ein guter Moment also, um sich den Instagram-Auftritt des britische Premierministers anzusehen. Wie gibt sich Boris Johnson dort? Sympathisch tollpatschig? Populistisch und hetzend? Oder doch zurückhaltender, staatsmännischer? Eine Stilkritik.

Was zeigt uns Boris Johnson hier? Heute ist Brexit. (Falls sie das nicht bemerken sollten.)

Wäre Donald Trump stolz auf diesen Post? Ja, denn Politiker wie er und Johnson halten ihr Wort – ohne wenn und aber. Trump hat seine Mauer schließlich auch gebaut.

Was denkt die EU? 31. Oktober können wir machen... 2022.

Ist die Queen amused? Nein.



Was zeigt uns Boris Johnson hier? Sein zweites großes Dauerthema auf Instagram: Johnson rettet das britische Gesundheitssystem (NHS). War da nicht mal was mit Johnson und einem roten Bus? Genau, auf dem Bus stand groß und breit, man werde die 350 Millionen Pfund, die angeblich jede Woche an die EU fließen, künftig dem NHS geben.

Dann schwimmt der NHS jetzt im Geld? Ja, wie man am leckeren Wurstteller und dem hochwertigen Kittel sieht.

Ist die Queen amused? Nein.



Was zeigt uns Boris Johnson hier? Auch die Umwelt ist ihm wichtig.

Was sagen die Brexit-Fans dazu? Ein gewisser hsansons_nickson schreibt unter dem Popst: »I DONT CARE ABOUT THE BLUDY FUTURE GENERATIONS.« Seine Selbstbeschreibung laut Instagram-Profil lautet übrigens: »Leave means bloody leave. Love me local. Love a good fight. Hate Aston Villa.«

Was denkt die EU? Oh Mist, wir haben noch keine Wasserschildkrötengrenzüberschwimmungsabkommenvereinbarung. Das verzögert den Brexit jetzt natürlich noch mal.

Ist die Queen amused? Nein.

#brexitNOW

Was zeigt uns Boris Johnson hier? Seinen Politikstil. Ach ja, und die Rugby-WM.

Wäre Donald Trump stolz auf diesen Post? Ja. Dieses Fußball scheint doch besser zu sein als er dachte.

Ist die Queen amused? Nein.

Was zeigt uns Boris Johnson hier? Er ist stolz auf das Militär. Darum trägt er hier einen »Remembrance Poppy«, eine stilisierte Mohnblume, ein Symbol des Gedenkens an die Opfer von Kriegen, insbesondere der Weltkriege.

Wäre Donald Trump stolz auf diesen Post? Nur wenn gleich noch eine rieisige Truppenparade kommt. Die größte aller Zeiten.

Was denkt die EU? War die Lehre aus den Weltkriegen nicht mal, dass Europa zusammen stehen muss? Just asking.

Ist die Queen amused? Nein.

Was zeigt uns Boris Johnson hier? Das Versprechen, Großbritannien endlich aus den Fängen des fiesen Monsters EU zu befreien, dass die Gesetze, Grenzen, Geldflüsse und den Handel kontrolliert.

Was denkt die EU? Stimmt, auf den Felsen von Dover patroullieren deutsche Soldaten, in London zahlt man mit dem Euro, griechische Zöllner kontrollieren Liverpools Hafen...

Ist die Queen amused? Nein.

Was zeigt uns Boris Johnson hier? Das Lieblingsversprechen aller Populisten: »Wir machen die Straßen sicherer!«

Wäre Donald Trump stolz auf diesen Post? Um eine Schlagzeile aus dem Jahr 2017 zu zitieren: »US-Präsident Donald Trump will der Polizei den Zugriff auf ausgemusterte Kriegswaffen erleichtern.«

Ist die Queen amused? Nein.