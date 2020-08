»Du wirst mir immer gefallen«

Susan:

Als Freddy mich 1962 auf meinem Skiurlaub in der Schweiz kennenlernte, hatte ich gerade ein gebrochenes Herz und war gar nicht offen für etwas Neues. Deswegen habe ich ihn kaum beachtet. Er mich aber. Ich hatte kupferrotes Haar und war ein lebhaftes Mädchen, gerade 23 Jahre alt. In diesen Ferien habe ich durchaus mal auf dem Tisch getanzt. Bei meiner Abreise stieg Freddy noch für ein paar Stationen in meinen Zug und schenkte mir zum Abschied eine Tafel Schweizer