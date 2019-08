Diensteifrig

Zu den interessanten Bestandteilen der US-Alltagskultur gehört der Satz: »Thank you for your service.« Viele Amerikaner benutzen ihn reflexhaft, sobald sie einem Soldaten, Feuerwehrangehörigen oder ähnlichem Berufsstand begegnen. Die Übersetzung bedeutet ungefähr: »Danke, dass Sie sich dauernd für uns in Gefahr begeben.« Eine nette Geste, die für uns aber umso exotischer wirkt, weil wir hierzulande Uniformträgern meistens eher skeptisch gegenübertreten.

Wenn man Meldungen der vergangenen Monate zusammenfasst, müssen Sanitäter und Feuerwehr mittlerweile schon froh sein, wenn sie im Einsatz nicht beschimpft und behindert werden. Eine seltsame Entwicklung. Vielleicht muss man nicht jeder Uniform um den Hals fallen, aber diesen Menschen gelegentlich ein freundliches Nicken zu schenken, schadet sicher nichts. Wer dafür zu schüchtern ist, kann auch mit einer neuen Jacke im Rettungschic Respekt zollen. Aber dann nicht erschrecken, wenn sich wildfremde Menschen für den Service bedanken!