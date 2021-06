Einer muss es mal sagen: Limetten schmecken besser als Zitronen. Ihr Saft ist runder, aromatischer, man kriegt weniger Falten beim Verkosten. Ein paar Tropfen Limettensaft tun nahezu jedem Gericht gut, während mit Zitrone das Ganze schnell in Richtung Spüli kippen kann. Aber natürlich hat die Zitrone das bessere Outfit und die schönere Geschichte, oder wie man heute sagt: Das Framing ist verführerischer. Das Zitronengelb führt schon im Supermarkt dazu, dass man das Wort »Sizilien« vor sich hinflüstern muss, und im Drink sieht es besser aus als das Jägergrün der Limette. Die schleppt zudem so ein Neunziger-Image mit sich herum. Damals kippten Barkeeper, die alle aussehen wollten wie Tom Cruise, eimerweise Limetten in die Gläser, weil das so gut zu Marusha-Songs und Saxofon passte. Limetten sind seither wie schicke Schuhe irgendwie mit Ausgehen und mondänen Dachterrassen verknüpft. Hoffentlich hat der Lockdown das geändert, denn Limetten gehören in jede Küche. Tolle Schuhe natürlich auch.