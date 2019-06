Wurde die Schwimmnudel in der Literatur ausreichend gewürdigt? Vermutlich nicht. Dabei steht sie nicht mehr nur für seniorengerechte Poolgymnastik, nein, sie ist ein ernst­haftes Protestsymbol! Von Toronto bis Trier haben Radfahr-Aktivisten damit gegen mangelnden Sicherheitsabstand ­demonstriert. Denn die Entfernung zwischen Rad und Auto auf der Straße sollte 1,5 Meter betragen. Eine ausgewachsene Schwimmnudel misst 1,6 Meter. Merkregel also: Immer eine Schwimmnudellänge Abstand! Auf Englisch heißt sie »pool noodle« und kommt aus Kanada. Ein Polymerfabrikant hatte beobachtet, wie seine Kinder mit Produktionsresten im Pool fröhlich aufeinander eindroschen. Also stellte er bunte Polymernudeln her, wusste aber nicht, als was er die Dinger bewerben sollte. Irgendwann kamen ihm Anima­teure in Familienhotels und die Pool­gymnastik zu Hilfe, heute verkauft er jedes Jahr Millionen davon. Mit ausge­fallenen Hüten ist es ganz ähnlich – Zweck erst mal unklar, Freude aber groß.