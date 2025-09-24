Keine Tortilla, kein Omelett – eine Frittata!

Die italienische Frittata ähnelt sowohl der spanischen »Tortilla de patatas« als auch dem Omelett mit seinen französischen Wurzeln. Nur kommen, anders als bei der Tortilla, etwas Sahne oder Milch und geriebener Käse mit in die Eiermischung. Und anders als ein Omelett wird die Frittata nicht gefaltet. Auch nach einem langen Arbeitstag kann ich sie mit letzter Kraft noch schnell in den Ofen schieben und wenn mir das gekochte Ei fürs Sonntagsfrühstück zu langweilig ist, dann bietet die Frittata Lösungen: Ob Steinpilze, Zucchini, Zwiebeln, Tomaten oder Spargel, die Frittata ist wohl das Eiergericht, das ich mit dem geringsten Aufwand je nach Lust, Laune und Kühlschrankinhalt am besten variieren kann (Shakshuka lässt sich auch ziemlich gut variieren und gibt es bei mir auch gerne mal am Sonntagvormittag).

Kinder mögen Frittata, alle anderen auch, Frittatastückchen machen sich bestens auf Partybuffets. Und wenn die Eier von glücklichen Hühnern stammen, dann passt die Frittata – ab und zu – sehr gut in eine sinnvolle Ernährung. Dazu muss etwas frische Säure – entweder von einige Blättchen Salat oder Rucola mit einem Spritzer Zitronensaft und Olivenöl oder mit Säure aus einer frischen Salsa. Die guatemaltekische »Chirmol«-Salsa ist kräuterig und superfrisch mit einem kleinen Trick: die Tomaten werden geröstet und dann mit der gerösteten Haut in die Salsa geschnibbelt, das gibt der Salsa neben ihrer Frische etwas rauchige Tiefe. In meinem allerersten Kochbuch und auch in meinem Grundkochbuch stehen schöne Rezepte für Frittata, nur für das Magazin der Süddeutschen Zeitung habe ich noch nie ein Rezept aufgeschrieben. Zeit wird es! Hier mein Grundrezept fürs tägliche Repertoire.

Frittata mit Steinpilzen und Chirmol-Salsa

Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Pilz-Rezepte

Reste-Küche

Zutaten für 12 Stücke: Für 4 Personen 400 g gekochte Kartoffeln (kalt, am besten vom Vortag) Kartoffel

300 g Steinpilze oder andere Pilze Pilz

2 Zehen Knoblauch

3 Zweige Salbei

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Muskat

100 g Parmesankäse Käse, Parmesan

6 EL Milch oder Sahne Milch, Sahne

6 Eier Ei

1 TL Butter Für die Salsa:

4 Flaschentomaten Tomate

1 kleine Zwiebel Zwiebel

½ Bio-Limette Limette

½ Bund Koriander

½ Bund Minze

Salz

Chiliflocken Chili

1. Die Salsa vorbereiten: Tomaten waschen und abtrocknen, in einer Pfanne ohne Fett bei großer Hitze von allen Seiten dunkel anrösten – das geht auch unter dem Grill im Ofen oder auf einem Gartengrill (es darf ruhig etwas mehr gebräunte Stellen geben als im Video). Tomaten kurz abkühlen lassen, dann mit der gebräunten Haut klein würfeln. Zwiebel schälen und würfeln, Limettenschale abreiben, den Saft ausdrücken, Kräuter hacken. Alles mischen mit Salz und Chili abschmecken – im Original ist die Salsa nicht besonders scharf, aber das kann man ganz frei entscheiden.

2. Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Kartoffeln 2 cm groß würfeln (wer will kann sie vorher pellen, aber in den Schalen steckt auch Geschmack, ich würde sie dranlassen). Steinpilze putzen, ebenfalls würfeln, ein paar schöne Pilze nur halbieren. Knoblauchzehen schälen und in Scheiben schneiden. Salbeiblätter zupfen. Die Kartoffeln mit dem Olivenöl in einer großen beschichteten Pfanne 5 Minuten lang goldbraun braten. Pilze zugeben, noch einmal 5 Minuten braten. Knoblauch und Salbei zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. »Schöne« Pilzstücke aus der Pfanne nehmen.

3. In der Zwischenzeit den Käse reiben, die Hälfte davon mit Milch und Eiern verquirlen, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Butter zu den Kartoffeln geben. Die Käse-Eier-Milch dazu gießen, kurz rütteln, den restlichen Käse darüber streuen und im Ofen 12-14 Minuten goldbraun backen. Die Frittata aus dem Ofen nehmen, auf ein Schneidebrett gleiten lassen, mit Pilzen belegen und in Stücke schneiden. Mit Chirmol-Salsa servieren.