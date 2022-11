Ein Salat in den Farben des Herbstes

An ihren herbstlich-blattlosen Bäumen leuchten die orangefarbenen Früchte wie Christbaumkugeln, die Saison hat gerade begonnen – doch was genau sind Persimon, Kaki oder Sharonfrucht? Die Begriffs-Verwirrung ist ähnlich groß wie bei Scampi, Langustinen und Riesengarnelen. Ganz genau erklärt habe ich die Beziehungen innerhalb der Kaki-Familie in der Kolumne zu einem herbstlichen Rezept mit gratinierten Kakis. Sehr verkürzt könnte man sagen: Manche Kakis schmecken erst, wenn die Früchte schon matschig sind und es gibt andere Kakisorten, die am besten schmecken, solange die Früchte noch relativ fest sind. Die zerfließende Konsistenz von Kakis ist für mich nicht sehr überzeugend. Wenn überhaupt, dann mag ich sie püriert als Sauce oder Sorbet. Für Salat eignen sich sowieso nur die festeren Kaki-Sorten und die kommen meist unter dem Namen Persimon oder Sharon-Frucht in den Handel.

Um einen Salat nicht nur als Beilage, sondern als ganze Mahlzeit wahrzunehmen, dürfen nicht zu viele Blätter drin sein. Sonst bleibt der Salat einfach zu leicht, der Nährwert ist zu gering, vor allem in der kalten Jahreszeit. Die wenigen Blätter sollten dafür fast schon kräuterig schmecken, so wie die meisten Herbst- und Wintersalate mit ihren zarten Bitternoten oder Nussaromen. Feldsalat ist schön nussig, Petersilie oder Kapuzinerkresse eignen sich auch sehr gut. Außerdem hilft es sehr, wenn der Salat eine warme Komponente hat – hier sind das gebratene Pilze und Röstbrot würde auch gut dazu passen.

Herbstsalat mit marinierter Persimon-Kaki, gebratenen Pilzen und Schafskäse

Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Salat-Rezepte

Einfache Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 Persimon-Kakis (=Sharonfrüchte=Persimon – siehe hier Kaki, Persimon, Sharonfrucht

1 Pckg. Feta (entspricht 150 g) Feta, Schafskäse

150 g Pilze, z. B. Shiitake Pilz

1 Handvoll Herbstsalate, z. B. Kapuzinerkresse, Endivie oder Feldsalat Salat

2 EL Öl Vinaigrette

3 EL Apfelessig o. Ä. Apfelessig, Essig

1 TL scharfer Senf Senf

1 EL Quittengelee oder Mandarinenmarmelade Marmelade

Salz, Piment (alternativ: Pfeffer) Salz, Piment, Pfeffer

6 EL nussiges Öl, z. B.: Rapsöl, Nussöl oder ein nicht zu intensives Sesamöl Öl

1. Kakis waschen, den Stielansatz herausschneiden, die Früchte in schmale Spalten schneiden. Fetakäse sehr grob zerkrümeln. Die Pilze putzen, zähe Stiele entfernen, große Exemplare halbieren oder in dicke Scheiben schneiden. Salate waschen, verlesen, trockenschleudern.

2. Für die Vinaigrette Essig, Senf und Quittengelee glatt rühren, mit Salz und Piment – am besten frisch gemahlen oder gemörsert – kräftig würzen, dann mit dem Öl cremig rühren, abschmecken.

3. Kakis, Schafskäse und Salat mit der Vinaigrette mischen und auf Teller verteilen. Die Pilze mit dem Öl bei großer Hitze hellbraun braten, mit dem Salat anrichten und zügig servieren.