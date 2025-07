Wie anstrengend war das Drehen Ihrer Serie, Lamin Leroy Gibba?

Geboren 29. April 1994 in Münster

Beruf Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur

Ausbildung Studium Schauspiel und Film an der Universität The New School in New York City

Status Radikal jung

Als Kind saß Lamin Leroy Gibba ständig vor dem Fernseher, sah in Filmen und Serien aber nie Figuren, die waren wie er. Später spielte er selbst, etwa in der Jugendgruppe des Deutschen Schauspielhauses Hamburg, und erkannte das Problem: Die Möglichkeiten für einen Schwarzen, queeren Schauspieler seien in Deutschland ziemlich limitiert, sagte er in einem Interview mit dem SWR. Mit seiner Serie Schwarze Früchte ist er gerade dabei, das zu ändern. Die Idee kam ihm während seines Schauspielstudiums in New York, fünf Jahre feilte er an Drehbuch und Protagonisten, im Juni 2024 feierte die Serie auf dem Tribeca Film Festival ihre Premiere. Seit vergangenem Herbst sind die acht Folgen in der ARD-Mediathek verfügbar. Es geht um Lalo, gespielt von Lamin Leroy Gibba, und seine beste Freundin Karla (Melodie Simina). Sie sind Mitte zwanzig, zugleich selbstbewusst und zweifelnd, egoistisch und empathisch. Die Vielschichtigkeit der Charaktere wurde hoch gelobt, vor Kurzem war Schwarze Früchte für den Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion nominiert. Aber das tollste Feedback sei, sagte Lamin Leroy Gibba dem SWR, wenn er von Schwarzen Zuschauern, queeren Zuschauern und den unterschiedlichsten Menschen höre, dass sie sich in den Figuren wiederfinden.