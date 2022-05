Was haben Ihre Kinder Ihnen beigebracht?

Geboren: 16. November 1966 in Ost-Berlin

Beruf: Musiker, Moderator, Schriftsteller

Ausbildung: Lehre als Werkzeugmacher in Berlin

Status: Bodenständig

Auch wenn Zeit, das gespenstisch aktuelle Video der Rockband Rammstein, einen vor allem deshalb umhaut, weil es vor dem 24. Februar produziert wurde und Bilder von kämpfenden Soldaten zeigt, die eben noch Kinder waren, ist es vor allem eine Reflexion über Vergänglichkeit. Ein Video von Männern, die ihre Sterblichkeit einholt. Einer von ihnen ist Flake, was sich übrigens deutsch ausspricht, und der wurde neulich in einem Interview gefragt, wie es komme, dass er, Mitglied der unnahbaren Band Rammstein, in seinem Buch so nahbar sei und offen über Alkohol, Stottern in der Kindheit und Hänseleien in der Schule schreibe. Darauf sagte er: »Es wäre unglaubwürdig, wenn wir auf Teufel komm raus an diesem bösen Image festhalten würden. Heute sind wir alte Männer, haben Familie, tragen Verantwortung.« Flake, seit 25 Jahren Keyboarder der Band und großer Vorführer des »Rammdance«, steht auch manchmal allein und ohne Goldkostüm auf der Bühne. Dann liest er aus einem seiner beiden Bücher, Der Tastenficker und Heute hat die Welt Geburtstag, und ist wirklich witzig. Flake wurde als Christian Lorenz in Prenzlauer Berg geboren. Sein erstes Klavier klebte er sich aus Papierstreifen zusammen, auf die er Tasten gemalt hatte. Die Rammstein-Tour beginnt im Mai in Prag.