Welches Gefühl gibt Ihnen Mode, Yungblud?

Geboren 5. August 1997 in Doncaster, England (als Dominic Harrison)

Beruf Musiker

Ausbildung Schule

Status Keine Kompromisse

Meistens dauert es ein paar Fragen, bis die Gäste beim Fototermin für die Rubrik Sagen Sie jetzt nichts richtig loslegen. Yungblud zog vor der Kamera sofort sein Top aus oder griff zu einem vollen Glas Bier und spritzte die Flüssigkeit durchs Studio. Vielleicht nicht verwunderlich, zurückhaltend war der Sänger auch in seiner Karriere nie. Mit 16 zog Dominic Harrison, wie er bürgerlich heißt, nach London, um groß rauszukommen. Ein Manager soll damals zu ihm gesagt haben: Du bist ein Kind, das Make-up trägt und über Politik spricht – du wirst nie im Radio gespielt werden! Statt auf den Profi hörte Yungblud auf seinen Instinkt und nahm sich fest vor, sich nicht anzupassen. Er schminkte sich die Augen noch schwärzer, färbte seine Haare rot, sang in seinen Pop-, Rock- und Punksongs über Depressionen oder kritisierte die amerikanische Waffenlobby. Gerade ist sein neues Album Idols erschienen. »Musik ist meine Art, meine Aggressionen, meine Energie und meine Verwirrung rauszulassen«, sagte er der Zeitschrift Vogue. Auf der Bühne schreibe ihm niemand vor, was er tun oder lassen, denken oder fühlen soll. Ebenso wenig wie beim Fototermin. Statt der angesetzten Stunde blieb er gleich zwei, trank nach den Aufnahmen noch ein Glas Crémant mit dem Fotografen – und zog zwischendurch auch wieder sein Oberteil an.