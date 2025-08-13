Entfremdet Erfolg von der Familie, Tahsim Durgun?

Geboren 9. November 1995 in Oldenburg

Beruf Autor und Influencer

Ausbildung Lehramtsstudium Deutsch und Geschichte in Vechta und Oldenburg

Status Mutterschutz

Seine Mutter: staatenlos, kaum deutsche Sprachkenntnisse, Putzkraft und ihm zufolge »die Poetin aus der Gerüstlandschaft«. Er selbst: in Oldenburg geboren, studiert Deutsch und Geschichte auf Lehramt, wird Comedian und Bestsellerautor. Tahsim Durgun bekommt viel Aufmerksamkeit, und man kommt nicht umhin, seine Mutter – Grund und Gegenstand seines Schaffens – in einem Atemzug mit ihm zu nennen. Bekannt wurde Durgun mit Videos auf Instagram und TikTok, er verbessert darin die Grammatik rechter Hasskommentare oder fragt seine Mutter, ob sie die AfD mag (Antwort: »Nein, ich magen Angela Merkel«). Auch sein erstes Buch Mama, bitte lern Deutsch handelt von ihr. Durgun erzählt gefühlvoll und mit trockenem Humor vom Aufwachsen in einem Land, das immer noch nicht wahrhaben will, Einwanderungsland zu sein, in dem er und seine Geschwister früh Verantwortung übernahmen und Aldi-Prospekte oder Amtsbriefe für die Mutter übersetzten. Er versucht zu verstehen, warum seine Mutter nach 30 Jahren immer noch kein Deutsch kann. »Ich habe immer nur ans Arbeiten und Überleben gedacht«, sagt sie an einer Stelle. Und: »Wir können so nicht weitermachen. Ihr müsst träumen.« Hört man Tahsim Durgun in Talkshows zu, scheint es, als halte er seinen Erfolg bis heute für einen Traum.