»Es lohnt sich, seine Gefühle ernst zu nehmen«

Dieses Interview ist der zweite Text in einer Reihe mehrerer Artikel, in denen wir uns im »einfach-leben!«-Newsletter psychologischen Themen widmen. Nächste Woche: Woher das starke Gefühl des Hasses kommt und was man ihm entgegensetzen kann. In Teil 1 ging es um Ängste, die viele Menschen im Alltag hemmen – und darum, wie man sie überwinden kann.

Manche der sechs Menschen, die hier über ihre Therapie-Erfahrungen berichten, hatten Schwierigkeiten mit ihrer Familie, andere mit der Arbeit, wieder