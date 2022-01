Wie soll man da nicht bitter werden?

Es war ein übler Morgen, natürlich. Waren es zuletzt nicht immer nur üble Morgen gewesen? War nicht jeder neue Tag nur noch dazu da, um den davor noch mal herauszufordern? Jetzt, an jenem Morgen, musste ich fremde Familien anrufen, um sie darüber zu informieren, dass sie Kontaktpersonen sind. De facto hieß das, dass ich immer wieder Frauen am Telefon hatte, die in der kommenden Quarantänewoche ein gelangweiltes, wütendes und trauriges Kind zu Hause haben werden. Die nicht werden erwerbsarbeiten können