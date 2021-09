Herbstliches Traumduo

»Im Oktober blühen die Safranfelder im Osten von München, und die Ernte läuft auf Hochtouren. Für 1 Gramm Safranfäden braucht man circa 200 Blüten. Das Aroma ist einzigartig, und die sorgfältig gezupften Fäden haben nichts mit dem deutlich ­günstigeren Pulver zu tun. Mais wächst im Osten Münchens ­übrigens gleich neben dem Safranfeld – und in dieser Suppe finden die beiden Produkte wieder zusammen.«

Maiscremesuppe mit Safran



Einweichzeit: über Nacht

Zutaten: Für 4 Personen ca. 10 Safranfäden Safran

100 ml Weißwein oder Noilly Prat Weißwein, Noilly Prat

4 Maiskolben Mais

100 g Butter

3 Schalotten Schalotte Salz und Pfeffer Salz, Pfeffer

500 ml Milch

250 g Schlagsahne

500 ml Geflügel- oder ­Gemüsefond Fond, Brühe

Safranfäden über Nacht in Weißwein oder Noilly Prat einweichen (das sollte man bei Safranfäden immer machen). Die Maiskörner mit einem Messer von den Kolben herunterschneiden. Die Körner in einer Pfanne in der aufgeschäumten Butter gold-braun rösten. Die geschälten und klein geschnittenen Schalotten hinzufügen und etwas mitrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Mais-Mix in einen Topf geben, die Safranfäden inklusive Wein bzw. Noilly Prat, Milch, Sahne sowie den Fond hinzufügen. Alles 30 Minuten leicht köcheln lassen. Anschließend die Suppe fein mixen und durch ein Sieb geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und vor dem Servieren nochmals schaumig aufmixen.