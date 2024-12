03. Dezember 2024

Gesundheit

»Betroffene kostet jede kleine Tätigkeit viel Kraft«

Jeder vierte Mensch in Deutschland erkrankt Zeit seines Lebens an einer Depression. Der Psychologe Andreas Menke erklärt, woran man toxischen Stress erkennt, weshalb Antriebslosigkeit oft, aber nicht immer ein Anzeichen ist und ein anderer Frühmarker so oft unterschätzt wird: ADHS.