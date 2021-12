Wie man Neujahrsvorsätze in die Tat umsetzt

SZ-Magazin: Herr Gollwitzer, können Sie mir erklären, warum ich mir jedes Jahr aufs Neue vornehme, mehr zu schlafen, häufiger Sport zu treiben, gesünder zu essen – und trotzdem am Ende des Jahres einsehen muss, dass ein Großteil der guten Vorsätze irgendwo auf der Strecke geblieben ist?

Peter Gollwitzer: Darf ich zurück fragen? Können Sie mir erklären, was »mehr schlafen, häufiger Sport treiben und gesünder zu essen« für Sie bedeutet? Wollen Sie früher ins Bett gehen? Wollen Sie mindestens einmal in der Woche joggen gehen? Wollen Sie weniger Fleisch und mehr Gemüse essen?