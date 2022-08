Besser zusammen

Der Fall meines Lebens

»Der Rettungssanitäter schaute ihn an und sagte: Er hat nur ein paar Tage«

Katalin Tóth betreut obdachlose Migranten in München – dabei ist sie promovierte Historikerin. Im Interview erzählt sie, warum sie lieber auf der Straße als in der Wissenschaft arbeitet, und warum sie bis heute an Herrn Szabo denkt, dessen größter Wunsch es war, nach Sardinien zu reisen.