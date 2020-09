Wie zuhause, nur schöner

Ich bin eine schwierige Urlauberin. Denn ich esse gern. Und egal, wie wohl ich mich in einem Hotelzimmer fühle, es kommt irgendwann abends der Punkt, an dem ich snacken möchte. Eine Wassermelone aufschneiden, Popcorn in einer Pfanne platzen lassen, einen Schokopudding machen und ihn warm löffeln. Die Lösung liegt nahe: So jemand sollte eher in Ferienwohnungen fahren. Messer und Schneidebretter für alle! Aber in den meisten Ferienwohnungen machen die Küchen leider so wenig Lust aufs Kochen, wie es überhaupt nur möglich ist. Mit leicht angegilbtem Geschirr und auf der Herdplatte angeschmolzenen Plastikpfannenwendern.

Im »Gästehaus Grundlers« am Wörthsee ist das anders. Jeder Gast hat dort eine eigene (wunderschön eingerich­tete) Wohnung – ohne Küchenzeile. Und im Erdgeschoss liegt dann die riesige, gemeinsam genutzte Küche – derzeit natürlich mit Hygieneauflagen. Sie ist perfekt ausgestattet: mit großzügigen Kochstellen, schweren Töpfen, einer italienischen Kaffeemaschine, einem Trinkwasserbrunnen, gutem Olivenöl, einer Salatschleuder (!) und schönem Geschirr. In den Schränken stehen Weine, passierte Tomaten, Müsli, Pesto und alle anderen Kleinigkeiten, die man im Urlaub gern trinkt und isst.

Nach dem Essen können die Gäste dann weiter zusammensitzen, sich in ihre Quartiere zurückziehen – oder die wenigen Schritte zu dem hellblau leuch­tenden Wörthsee laufen. Es war der erste Urlaub, in dem ich meine eigene Küche in keinem einzigen Augenblick vermisst habe.

»Grundlers Gästehaus am See«

Dorfstraße 8

82237 Wörthsee

Tel. 08153/987 70 00,

eine Wohnung für vier Personen ab 210 Euro.