Hoch über Zagreb

Manche Häuser behalten ihre wahre Größe für sich, bis man sie betritt. Das Boutiquehotel »HOH« steht in etwas erhöhter Lage in Gornji Grad, dem ältesten Teil Zagrebs. Von der Straße aus betrachtet, wird es von zwei geduckten Altbauten eingeklemmt. Drinnen hingegen ist das 2024 eröffnete Haus großzügig und hell, eine vierstöckige Villa mit hohen Decken und großen Fenstern, mit Blick über Zagreb, einer Gartenterrasse und einem kleinen Spa. Auch die neun Zimmer sind für ein Stadthotel verschwenderisch geräumig. Manche haben einen Balkon. Jedes Zimmer ist einer Person aus Zagrebs Kulturszene gewidmet: der Schriftstellerin Ivana Brlić-Mažuranić etwa, die Kroatiens Kinder mit ihren Märchen verzauberte und mehrfach für den Nobelpreis im Gespräch war, oder dem Komponisten Vatroslav Lisinski, dem Kroatien seine erste Oper verdankt. Im »HOH« ist ein Dachzimmer nach Lisinski benannt. Rhythmisch tropft an trüben Tagen der Regen auf die schrägen Fenster. Einige seiner Notenblätter hängen gerahmt an der Wand. Sonst ist die Einrichtung zeitgemäß: kuschelige taubenblaue Bettdecken, helles Holz, puristische Lampen.



Beim Frühstück zeigt sich, wie groß­artig Kleinigkeiten sein können. Es gibt Knäckebrothappen mit Räucherfisch oder Kressecreme und mit Vanillecreme gefüllte Croissants. Das wissen auch die Einheimischen: Im Sommer ist die Terrasse ein beliebter Ort zum Brunchen, im Advent trifft man sich zum Glühwein, und von hier oben wirkt selbst die Kathedrale von Zagreb winzig klein.



Hotel HOH

Jurjevska 4, 10 000 Zagreb, Kroatien

Tel. 00385/91/784 82 81

DZ ab 90 Euro/Nacht inkl. Frühstück

Über hoh.hr