Wo alle an einem Strang ziehen

Soll ja vorkommen, dass Eltern und Kinder friedlich in einem ­Betrieb arbeiten. Aber dass sie ­außerdem freiwillig zusammenleben? Hatte ich noch nie gehört. Familie Ganthaler in Südtirol besteht aus: den Eltern Hansjörg und Franziska, sie kennen sich seit Kindertagen und sind vierzig Jahre verheiratet, und den drei Töchtern Priska und Martina mit je zwei Kindern und Anna mit zwei Hunden. Alle verheiratet, Anna und Priska mit Brüdern aus Neapel, die wiederum im benachbarten Bozen das angeblich beste Fischlokal der Stadt betreiben. Alle wohnen sie in einem Haus fünfzig Meter neben dem Hotel, das die Familie in einem Vorort von Meran betreibt.

Sie entscheiden gemeinsam, sagt die Mutter Franziska. Hansjörg kümmert sich um den Weinkeller, die Wein­proben und die Buchhaltung. Anna schmeißt das Spa und hat jetzt auch mit Mode angefangen, Kleider, Blusen und eine Kofferkollektion, kann man an der Rezeption kaufen. Priska und Martina betreuen die Gäste, Martina lässt die Sofas, Betten und Stühle in Handarbeit fertigen. Priska kümmert sich um den Kuchltisch, auf dem die Köche direkt aus der Pfanne servieren.

Natürlich sind nicht immer alle einer Meinung. Vor einigen Jahren etwa, als Franziska den Weinberg in den Marken kaufen wollte, stellte sich eine Tochter dagegen. Sie haben es ausdiskutiert. Sind gut geworden, der weiße Verdicchio dei Castelli di Jesi und der dunkelrote Lacrima di Morro d’Alba. Im »Muchele« wundert man sich ständig, wie einfach Familie doch sein könnte.



Hotel Muchele

Maiergasse 1

39014 Burgstall bei Meran, Italien

Tel. 0039/0473/29 11 35, DZ ab 260 Euro.