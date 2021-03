Wegen des Coronavirus sind Reisen derzeit schwierig bis unmöglich. Wir setzen die Rubrik »Hotel Europa« trotzdem fort – damit Sie wissen, wohin Sie fahren möchten, wenn die kritischen Zeiten vorbei sind. Und das werden sie irgendwann sein.

Ich sage, wie es ist: Die Frage »Wann fahren wir wieder zum ›Lohner-Hof‹?« kann ich nicht mehr hören. Mit jeder zähen Pandemiewoche fragt meine Tochter energischer: Wann! Fahren! Wir! Wieder! Zum! »Lohner-Hof«?!

Weit wäre es nicht von München ins leuchtende Chiemgau. Zu Berta und Heidi, den stolzen Ziegen. Flocky, dem Pony. Den Hühnern, die manchmal grüne Eier legen. Dem Riesen-Kettcar, mit dem ihr Bruder sie abends um den Hof fuhr, nachdem sie beim Melken geholfen hatten.

Es ist nicht so, dass meine Stadtkinder im Stall standen wie die Rindviecher, ihre Uroma hat ein Häuschen zwischen zwei Bauernhöfen, da sind sie oft. Trotzdem ist der »Lohner-Hof« nach unseren zwei Tagen dort für sie das Ideal von Landleben geworden. Die Gastgeber Martin und Sofia Maier haben selbst zwei kleine Kinder, aber schon vorher hatten sie aus einem Milchviehbetrieb mit Gästewohnungen ein wahres Kinderparadies gemacht, in dem die kleinen Be­sucher spielend in den Alltag integriert werden.

Bevor sie den »Lohner-Hof« in achter Generation übernahmen, waren Martin und Sofia Maier weit gereist. Sie brachten Ideen für nachhaltige Landwirtschaft und zeitgemäße Beherbergung zurück an den Chiemsee. Ihre fünf Ferienwohnungen erfüllen jeden luxuriösen Standard, aber das eigene Holz, aus dem die Möbel sind, gibt es eben nur hier. Und so liegt man den ganzen Tag auf dem Balkon, vergessen von den Kindern. Ja, wann fahren wir wieder zum »Lohner-Hof«?!

Lohner-Hof

Grilling 4

83339 Chieming

Tel. 08669/66 50

Ferienwohnung ab 169 Euro/Nacht