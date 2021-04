»Ich hoffe, dass mir nicht die ganze Zeit verloren geht«

Jetzt wäre die Zeit, sich auszuprobieren. Es ist vielleicht auch sonst nicht immer leicht, neue Leute kennenzulernen – wobei ich sagen würde, dass ich nie Probleme hatte, mit Mädchen Kontakt aufzubauen. Aber weil wegen Corona alles eingeschränkt ist, hat man gerade überhaupt nicht die Möglichkeit dazu. Im Sommer ging das gut mit den Regeln: Da war ich oft mit Freunden an der Weideninsel in der Isar, da haben wir auch neue Menschen getroffen. Mit vielen von ihnen wollten wir wegfahren,

Trotzdem redet jeder von irgendjemandem, in den er oder sie verliebt ist. Ich finde auffällig, dass viele, die davor nur gute Freunde waren, sich jetzt näherkommen. Und: Ein Kumpel ist jetzt wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen, ich bin auch wieder mit meiner Ex-Freundin zusammen, viele haben wieder Kontakt zu ihren alten Freundinnen oder Freunden. Gezwungenermaßen. Was nicht heißt, dass es weniger schön wäre – aber es ist etwas anderes, als neue Leute kennenzulernen. Man musste sich eine Weile mit sich

Meine Ex-Freundin und ich sind Silvester vor einem Jahr das erste Mal zusammen gekommen. Bis Ende Mai hat die Beziehung gehalten. Wir haben uns eigentlich gut verstanden, aber wir haben uns beide ein bisschen reingesteigert und uns – auch Corona-bedingt – jeden Tag gesehen. Man durfte ja nur mit einer Person was machen, also haben wir beide gesagt, das ist diese eine Person. Gefühlt haben wir zusammen gelebt, was man ja eigentlich erst tut, wenn man erwachsen ist und zusammenzieht.

Dass wir wegen Corona gerade nichts zusammen unternehmen können, ist schon schwierig. Natürlich können wir zu zweit was machen, zuhause. Oder wir können kurz mal eine Runde rausgehen. Gelegentlich fahre ich abends zu ihr, das ist auch sehr schön. Meine Freundin ist Einzelkind, bei ihr ist genug Platz. Bei mir war es zwischenzeitlich recht voll: Meine beiden Schwestern sind eigentlich schon ausgezogen, aber weil uns das mit den Regeln zu unsicher war, sind sie nachhause gekommen – vielleicht hätten sie

Trotzdem nervt es, dass man noch nicht mal zu McDonalds kann, wenn man draußen unterwegs ist – gerade wenn es kalt ist. Oder mal schön essen gehen. Stattdessen müssen wir immer zu ihr oder zu mir. Was außerdem nervig war, war die Neun-Uhr-Ausgangssperre: Man konnte entweder nach dem Abendessen ganz kurz bei dem anderen vorbeischauen oder gleich dort übernachten. Zum Glück ist das jetzt wieder anders. Trotzdem sind wir sehr eingeschränkt. Deswegen läuft die Beziehung gerade ein bisschen nebenher –

Ich denke, wie wichtig es jemandem ist, während Corona eine Beziehung zu haben, ist Typsache. Ein Freund von mir hat während des Lockdowns mit seiner Freundin Schluss gemacht, weil sie sich nicht mehr so gut verstanden haben und beide ihr eigenes Ding durchziehen wollten. Aber da man jetzt gezwungenermaßen schon recht alleine ist, wünschen sich vermutlich mehr Menschen, jemanden an ihrer Seite zu haben. Wir haben seit November wieder Homeschooling – am Anfang hieß es, einen Monat lang, dann ging

Mit meiner Mutter hatte ich eine kleine Konfrontation, weil sie nicht toll fand, dass ich wieder zur gleichen Person zurückgegangen bin. Manchmal wird übertrieben, wie schlecht es uns Kindern und Jugendlichen geht. Aber da ein ganzes Jahr von unserer sozialen Entwicklung eingeschränkt ist, sollte man uns wenigstens unsere eigenen Erfahrungen machen lassen und uns Freiheiten lassen in Bezug auf Freundinnen oder Liebesleben. Das war jetzt keine große Sache; ich habe mich mit meiner Mutter schon wieder vertragen. Aber es hat

Jetzt, mit 16, wäre mein erstes Jahr Wiesn gewesen, hätte ich das erste Mal in Bars reingedurft… Es ist ärgerlich, dass das gerade nicht geht. Klar, alle haben es schwer gerade, und man muss das Beste daraus machen. Aber ich hoffe, dass mir nicht die ganze Zeit verloren geht – sondern dass sich das alles anstaut und ich es nachholen kann, wenn es wieder losgeht. Die Beziehung zu meiner Freundin, glaube ich, hält jetzt über die Pandemie hinaus. Corona hat

