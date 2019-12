Signalstufe: rot

Mit roten Winterjacken ist es so eine Sache. Noch dazu mit gespenstisch schwebenden, roten, italienischen Jacken. Es gibt ja den Film Wenn die Gondeln Trauer tragen, in dem ein totes Kind und eine rote Jacke zentrale Bedeutung haben. Der Film ist von 1973 und auf diese nachdenklich schöne Weise gedreht, wie es Netflix heute nie ganz gelingt. Vielleicht ist es aber auch nur wie bei Schallplatten, sozusagen ein optisches Knistern, das man bei modernen Filmen vermisst? Jedenfalls ist dieser alte Film verstörend und weckt in empfindsamen Menschen den Wunsch, nie wieder nach Venedig zu fahren. Und falls es sich nicht vermeiden lässt, dort keine roten Kleidungsstücke zu tragen und damit im Nebel über Brücken zu sausen. Schade, denn dafür wäre diese Jacke ja perfekt geeignet. Wenn man es also trotzdem tut, sollte man sich nicht wundern, dass der eine oder andere Passant vor Schreck in den Kanal hüpft. Aber vielleicht schauen die heute eh alle nur Netflix und haben keinerlei venezianische Klamottenängste.