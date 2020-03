Teil fürs Ganze

Gar nicht selten kommt es beim Zeitungmachen vor, dass man einen Sachverhalt mit Worten ordentlich darstellen kann, es aber an optischer Ergänzung mangelt. Dauerbrenner-Themen wie »Raubkopien im Netz«, »Gefahr vor Dämmerungseinbrüchen« oder »steigende Privatinsolvenzen« lassen sich nicht so einfach mit einem passenden Foto versehen. Bildagenturen stellen den Redaktionen für solche Fälle sogenannte Stockfotos zur Verfügung. Also extra produzierte Bilder, die irgendwie universal den ungefähren Inhalt solcher Berichte abbilden sollen. Meistens ist das Quatsch: Frauen, die panisch ihre biologische Uhr in die Höhe halten, oder verpixelte Menschen, die eine CD mit der gut lesbaren Aufschrift »Raubkopie« in den Rechner schieben. Es geht aber auch raffinierter, wie dieses Foto nahelegt. Hier wurden weder Kosten noch Mühen für ein Motiv gescheut, mit dem man gut eine aktuelle Aufreger-Schlagzeile bebildern könnte: »Beim Thema Drohnen geht manchen Menschen der Hut hoch«.