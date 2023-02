»Mit den Tomaten verbrachte er Tage«

SZ-Magazin Frau Mantovani, hat Luciano Pavarotti beim Kochen gesungen?

Nicoletta Mantovani: Nein. Er hat nie zum Spaß gesungen, er hat nicht mal mit voller Stimme geprobt. Aber er hat viel gepfiffen. Auch beim Kochen. Er konnte stundenlang pfeifen, wunderschön, wie ein ganzes Orchester. Wir haben schon damit geliebäugelt, eine eigene Platte mit seinem Gepfeife einzuspielen. Pfeifen hat ihn entspannt.

Das Kochen auch?

Beim Kochen konnte er Stress abbauen und Spaß haben.

Ihr gemeinsam eingerichtetes Landhaus bei Modena ist heute ein Museum. Warum stehen in der Küche zwei Kühlschränke, zwei Spülmaschinen, zwei Herde, aber kein Esstisch?

Wir hatten immer viele Gäste, deshalb gab es alles doppelt. Der Tisch, der früher in der Mitte der Küche stand, war allerdings sehr klein. Luciano brauchte ihn nur zum Schneiden. Wir aßen entweder draußen auf der Terrasse oder am großen Wohnzimmertisch.