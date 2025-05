Rha-, Rha-, Rhabarberkuchen ohne Mehl

Die Interessen meiner Mutter lagen eher im Garten als in der Küche, aber am Wochenende hat sie gerne einen Kuchen gebacken. Besonders gerne mochten meine Geschwister und ich einen »versunkenen« Kirschkuchen, mit einem sehr schaumigen Teig, in dem die schweren Kirschen beim Backen verschwanden. Im Teig waren neben Eiern und Zucker vor allem Semmelbrösel und ich meine ein, zwei Löffel Stärke. Ein zartes Gebilde. Der Kuchen wurde sowieso nicht von Mehl stabilisiert, denn in den Bröseln ist das Gluten schon gebacken, es kann keine richtigen Verbindungen mehr eingehen. Ich wollte also wissen, ob ich nicht eine einfache Variante ganz ohne Mehl, dafür mit Nüssen backen könnte – für einen luftigen, glutenfreien Kuchen. Und tatsächlich war schon der erste Versuch sehr überzeugend. So wie auch Schokokuchen ganz ohne Mehl sehr gut schmecken können, so schmeckt auch der Rhabarber-Nusskuchen besonders nussig, fruchtig und saftig. Und eben auch luftig. Wie das Vorbild setzt sich der Kuchen ein wenig nach dem Backen, aber er fällt nicht zusammen und: die Rhabarberstücken versinken viel weniger im Kuchen als Kirschen. Das finde ich hübsch.

Die besonders schönen, durch und durch roten Rhabarbersorten wachsen erst im zweiten Teil der Rhabarbersaison – und obwohl ich diese Kolumne mit wenig Vorlauf schreibe und fotografiere, damit wir möglichst nahe an der jeweiligen Jahreszeit kochen können, gelingt es mir bei Rhabarberrezepten nur selten für die Fotos einen perfekten Supermodel-Rhabarber einzukaufen. Ihr Kuchen wird wahrscheinlich schöner sein als meiner. Probieren Sie es aus!

Haselnusskuchen mit Rhabarber – ohne Mehl

Zutaten für einen Kuchen (Springform mit 24 cm Durchmesser): Für 4 Personen 4 Eier (M) Ei

200 g Zucker

1/2 TL Zimt 1 Prise Nelken

200 g geriebene Haselnüsse (siehe Tipp) und 30 g für die Form Haselnüsse

Butter für die Form Butter

400 g Rhabarber

1. Eier und Zucker cremig, dick und schaumig schlagen – das dauert mindestens 5 Minuten.

2. Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Zimt, Nelken und Nüsse unter die Eier ziehen. Springform buttern und mit Nüssen ausstreuen. Rhabarber in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Schaummasse in die Form füllen, Rhabarberstückchen locker auf der Masse verteilen.

3. Auf der mittleren Schiene etwa 40 - 45 Minuten backen. Nach Belieben mit etwas Puderzucker bestreuen.

Tipp: Am allerbesten schmeckt der Kuchen mit gerösteten Haselnüssen. Dafür entweder geröstete Haselnüsse kaufen und mit einer Nussmühle fein mahlen, oder Haselnüsse rösten und dann fein mahlen. Die Nüsse bei mittlerer Hitze in einer kleinen Pfanne unter ständigem Rühren rösten, bis die Haut beginnt, sich zu lösen. Oder im Ofen bei 200 Grad Umluft rösten und etwas seltener wenden. In beiden Fällen dauert es 10-15 Minuten bis die Nüsse fertig sind. Danach die Nüsse ein bisschen, aber nicht zu sehr, abkühlen lassen und in einem Küchentuch die Häute abrubbeln, soweit es geht.

