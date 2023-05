Prosecco ist ein tolles Getränk und wegen der niedrigeren Perlweinsteuer immer günstiger als vergleichbar gute Schaumweine. Schmeckt gut pur und gemixt. Doch muss es neben dem Spritz-Klassiker auch Vodka-Ginger-Spritz, Amalfi-Spritz, Pink-Spritz und unzählige andere Spritzer geben? Diese trendige Flut scheint mir langweilig und unkreativ. An einem sehr grauen Regentag träumte ich kürzlich vom Sommer: chillig im Garten abhängen, mit Freunden und einer leichten, anregenden Bowle. Bowle wahrscheinlich wegen Mai. Eigentlich bin ich gar kein Typ für Bowle, genauso wenig wie Spritz-Variationen mag ich speziell Maibowle mit Waldmeister. Zum Glück wächst im Mai aber auch Rhabarber – je später in der Saison, desto besser werden die immer röteren Rhabarbersorten. Wer will, kann jetzt der kraftvollen Pflanze beim Wachsen zuhören, direkt mit dem Ohr am Beet – oder auf soundcloud.

Wenn Sie demnächst Kompott einkochen, können etwas vom Sirup abzweigen. Für meine persönliche Maibowle, die kommt selbstverständlich ohne Waldmeister aus. Dafür muss Prosecco hinein. Meine Bowle ist vom Margarita-Prinzip inspiriert, Tequila gehört dazu und Orangenlikör und ja, der Salzrand am Glas ist entscheidend für das Gesamt-Geschmackserlebnis. Meine Frau meint die Rhabarber-Margarita-Bowle wäre gar keine echte Bowle, vielleicht hat sie recht: während viele Bowlen relativ lange stehen können, bevor sie warm und lasch schmecken, sollten Sie meine Rhabarber-Margarita-Bowle trinken, solange der Prosecco perlt, also sofort. Laden Sie am besten einfach ein paar mehr Freunde ein.

Rhabarber-Margarita-Bowle

Zutaten für 1 großen Pitcher oder 1 kleines Bowlegefäß (ca. 10 Portionen) Für 4 Personen 1 Handvoll Zitronenverbene oder Minze Zitronenverbene, Minze

350 ml Rhabarbersirup (fertig kaufen oder siehe Tipp) Rhabarbersirup

100 ml Limettensaft Limette, Limettensaft

8 cl Tequila (hier ist die Auswahl groß: nehmen Sie einen guten, den Sie bezahlen können und dosieren Sie die Menge etwas nach Geschmack) Tequila 6 cl Triple Sec Orangenlikör Orangenlikör

Reichlich Eiswürfel Eiswürfel

1 gut gekühlte Flasche Prosecco Prosecco, Sekt

Salz

Verbenenblätter in einem kleineren Bowlegefäß leicht drücken, reichlich Eiswürfel zugeben und mit eiskaltem Rhabarbersirup, Limettensaft, Tequila, Triple Sec und einer gut gekühlten Flasche Prosecco aufgießen. In Gläsern mit Salzrand servieren.

Tipp:

Rhabarberkompott und Rhabarbersirup schmecken am besten aus dem Ofen – vor allem weil die Rhabarberstückchen dann teilweise erhalten bleiben. Dafür 1 kg Rhabarber putzen und waschen, in ca. 3 cm lange Stücke schneiden. 150 g Zucker mit 100 ml Wasser und dem Mark einer halben Vanillestange aufkochen. Rhabarber mit 100 g TK-Himbeeren und der ausgekratzten Vanillestange eng in eine Kastenform legen. 50 ml Grenadine- und den Zuckersirup darüber gießen, mit einem Deckel oder mit Alufolie zudecken, den Ofen auf 180 Grad Umluft stellen, das Kompott ca. 35 Minuten im Ofen garen. Rhabarberkompott zum Beispiel mit einer Mischung aus Schlagsahne und Joghurt (halbe/halbe) servieren und mit karamellisierten Nüssen bestreuen. Den Sirup für unsere Rhabarber-Bowle verwenden.

