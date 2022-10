»Frauen wollen mehr über ihre Schmerzen reden«

SZ-Magazin: Frau Mattern, Frauen in Spanien, die unter Menstruationsbeschwerden leiden, können dank eines neuen Gesetzes bald extra Krankheitstage nehmen, um sich auszukurieren. Das Gesetz wird als Meilenstein des Feminismus gefeiert. Eine gute Idee?

Nicole Mattern: Wenn Frauen Beschwerden haben und nicht in der Lage sind, am Berufsleben teilzunehmen, sollte eine Freistellung selbstverständlich sein. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, das per Gesetz zu generalisieren. In Japan dürfen Frauen schon seit 1947 pro Monat einen Tag Urlaub nehmen. Rein faktisch wird dieser Urlaubstag von den Frauen aber gar nicht genutzt.