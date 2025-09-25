Ruhe im Rheingau

Aus dem Wald unterhalb des Hotels ertönen Jagdhörner, der Wind rauscht in den Eichen, es riecht nach Gras und Holz. Der Blick von der Terrasse geht über Bäume und Weinreben bis in die Rhein-Main-Ebene. Das Hotel »Wald.Weit« liegt auf einem Hügel über dem Hahnwald im Rheingau, und der Name ist auch innen Programm: Die Zimmer sind mit Massivholzmöbeln und in erdigen Tönen eingerichtet. Im Restaurant »Wald.Fein« serviert Küchenchef Falk Richter etwa Rehschnitzel mit Birkenpanade oder Brennnesselcrêpes mit Nuss-Käse-Füllung. Vom Hotel aus kann man direkt zum Joggen, Wandern oder Mountainbiken aufbrechen. Drum herum leben Rehe, Hirsche, Wildschweine, Füchse und Wildkatzen, deren Bewegungen eine Kamera aufzeichnet und in die Lobby überträgt.

Die Betreiber dieses Hotelprojekts, die Ingelheimer Unternehmerfamilie Gemünden/Badrot, besitzen 18 Hektar Wald rund um das Areal. Einige Mitarbeiter des Hotels haben sogar einen Motorsägeführerschein gemacht, um die Außenanlagen fachgerecht pflegen zu können. Und es wird expandiert: Die zweite Hälfte des Hotelkomplexes ist im Bau, zu den bisher 78 Zimmern sollen weitere Suiten, ein großer Wellnessbereich und Pavillons im Wald kommen. Spätestens beim Yoga mit Blick auf Äste und Tannen verharrt man dann selig in der Haltung des Baumes (Vrksasana) und ist ganz angekommen, bei sich und an diesem Ort.

Wald.Weit, Hotel und Retreat, Am Hahnwald 1, 65339 Kiedrich Deutschland, Tel. 06123/18 44 50

DZ mit Frühstück ab 185 Euro/Nacht

wald-weit.com