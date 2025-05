Bauernhaus 2.0

Wie toll kann eine Ferienwohnung sein? Keine Frage habe ich meinem Freund an unserem Allgäu-Wochenende öfter gestellt als diese. Morgens, beim Slow-Food-Frühstück, fing ich damit an. Die Chefin servierte Flat White, Beerenbowl, lokalen Käse und ein Dukkah-Ei auf Couscous – dazu gab sie Tipps für die Umgebung, vom samtig-weichen Moorsee bis zu den vielleicht besten Käsespätzle unseres Lebens. Wie toll kann eine Ferienwohnung sein? Mittags wiederholte ich die Frage, als wir nach zehn Minuten Fußweg in die Iller stiegen und gegen den Strom schwammen. Abends in der Gartensauna ging es weiter. Und nachts im Streuobstgarten, eingekuschelt auf Sitzsäcken, hypnotisiert vom Feuer, konnte ich erst recht nicht aufhören.

So toll kann eine Ferienwohnung also sein – und das hat vor allem mit Julia Staudinger zu tun, herzlicher Gastgeberin und Oma-Kind. Früher, so erzählt sie es, wohnten sie mit drei Genera­tionen Familie in dem Bauernhaus. Wenn die Großmutter etwas von oben brauchte, sagte sie: »Holst mir das aus d’Kammer?« Daher der Name des neuen Aparthotels. Beim großen Umbau blieb der Kern des Gebäudes erhalten, das Silo beherbergt jetzt eine Wendeltreppe, selbst die Rosen der verstorbenen Oma Anna blühen noch. Das Innere mit viel hellem Holz wirkt trotzdem so modern wie die täglich wechselnden Frühstücksgänge. Inzwischen ist schon die vierte Generation involviert: Sonntags helfen Julia Staudingers jüngere Kinder freiwillig beim Aufräumen mit.

d’Kammer

Memminger Str. 14, 87758 Illerbeuren

Tel. 0151/28 02 06 91

Apartment für 2 Personen ab 185 Euro/Nacht inkl. Frühstück.

Über dkammer.com