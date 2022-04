Es ist gar nicht so einfach, etwas Neues über Südtiroler Hotels zu schreiben. Die allermeisten von ihnen bieten eine tolle Aussicht, leckeres Essen, gute Weine und spätestens seit der vergangenen Renovierung eine ansprechende Architektur. All das trifft auch auf das »Mea Via« in Pufels zu: Der Ausblick vom Frühstückssaal auf die Spitzen der Odlegruppe ist beeindruckend, der Polentaknödel im abendlichen Fünf-Gänge-Menü noch besser als das Flanksteak. Der Rotwein schmeckt wunderbar dazu, und der warme Naturstein schmeichelt den Füßen nach dem Saunagang.

Doch jetzt kommt’s: Die Butter auf dem Frühstückstisch macht die bald 91-jährige Großmutter der Pitschieler-Schwestern, die das Haus in dritter Generation betreiben, zweimal pro Woche selbst, aus der Milch der Kühe, die im angrenzenden Stall wohnen. Das perfekt rosa gebratene Flanksteak stammt vom heimischen Rind, der Lagrein-Cuvée aus einer von 300 Flaschen, die die Familie jährlich eigens für das Hotel keltern lässt, und das Heu, in dem man im Spa-Bereich baden kann, wurde auf der eigenen Alm geerntet. Als »Slow Farm Hotel« wird das »Mea Via« bezeichnet, in Anlehnung an die Slow-Food-Bewegung. Die Familie Pitschieler versucht, so viel wie möglich aus eigener oder zumindest nachhaltiger Landwirtschaft in das ansonsten moderne, durchdesignte Haus einzubringen. Tradition trifft auf Moderne, wieder so ein Südtirol-Klischee, aber hier passiert das auf sehr sympathische Art.

Hotel Mea Via – The Slow Farm Hotel

Pufels 14

39046 St. Ulrich, Gröden, Südtirol, Italien,

Tel. +39/0471/79 62 99, DZ ab 89 Euro/Nacht.