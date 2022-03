Das Beste aus beiden Welten

Was halt an Ferienwohnungen nervt: Alles ist wie zu Hause, um jeden Mist muss man sich selbst kümmern, Frühstück machen, Tisch decken, abwaschen. Was halt an Hotels nervt: Nichts ist wie zu Hause, zum Essen muss man in einen Speisesaal, im Zimmer steht höchstens mal ein Wasserkocher, nichts kann man selbst machen. So, und jetzt aber die Südtiroler Wirtsfamilie Brunner: Empfängt einen genau in der Mitte. Da, wo sich das Beste beider Welten trifft. Ihr Haus »Tyrol« in Naturns ist voller hübscher Ferienwohnungen, jeweils mit mehreren Zimmern, top ausgestatteter Küche, gemütlichem Esstisch, herrlichem Bergblick – lauter wunderbare kleine Nester. Aber wer mag, kann dazu einen sagenhaften Frühstücksservice buchen, dann steht jeden Morgen vor der Tür ein Wagen, der überquillt vor Leckereien. Prompt fragt man sich, warum man sich eigentlich je in einem Hotel an ein Frühstücksbuffet gestellt hat (das Gedränge! Das ständige Hin und Her!).

Die hübschen Ferienwohnungen sind mit mehreren Zimmern, top eingerichteter Küche und heerlichem Bergblick ausgestattet.

Und später, während man dann einen Ausflug mit den Leihrädern macht oder zum Pool mit der Riesenrutsche geht, während man mit den Kindern die endlosen Spiel- und Abenteuermöglichkeiten auf dem Gelände nutzt oder auf die umliegenden Berge steigt, kommt der Zimmerservice, holt die Reste vom Frühstück wieder ab, macht die Betten – und am Mittag ist es, als zöge man in eine neue Ferienwohnung. Jeden Tag wieder. Ein altes Sprichwort sagt: »Du kannst nicht beides haben, den Rahm und die Butter.« Ich sage: Doch.

Tyrol

Gustav-Flora-Str. 4

I-39025 Naturns bei Meran, Italien

Tel. 0039/0473/66 70 87

DZ ab 150 Euro