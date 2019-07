Flagge zeigen

In schicken Spielzeugläden gibt es heute oft so reizende kleine Kinder-Tipis zu kaufen. Hände weg! Denn so ungefähr das Drittbeste an der Kindheit ist ja wohl der eigenhändige Bau von Lagern und kleinen Festungen. Entweder entstehen sie im Wald, meistens aber einfach so, hinterm Sofa oder unter der Treppe. Wenn es schnell gehen muss, genügt eine Stuhlkonstruktion mit Wolldecke, schon ist man woanders und die Erwachsenen los. So ein kleines Eigenheim neben dem Fernsehsessel macht das langweiligste Wohnzimmer wieder interessant! Die schönsten Lager sind dabei die, in die nach und nach weite Teile der Wohnung eingebunden werden. Noch drei Seidenschals, noch ein Regenschirm, der Papierkorb, der Wäschetrockner, das Bügelbrett. Die schönste Patchwork-Architektur! Wenn alles so gut eingeklemmt und festgeklammert ist, dass man darin herumkugeln kann, ist die Arbeit getan und man kann endlich in Ruhe Kekse ­essen. Dann gibt es eigentlich nur noch einen Job: Mamas neuen Jumpsuit als Flagge hissen.