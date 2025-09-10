Mini-Tiramisu, wie süß!

Desserts in Mini-Portionen liebe ich! Oft reichen mir zwei süße Löffelchen nach einem schönen Essen völlig aus. Zur Zeit wird auf Social Media meine Vorliebe für kleine Desserts geteilt, es finden sich alle möglichen Mini-Varianten von ehemals magenfüllenden Nachspeisen – auch Tiramisu kommt im Moment gerne als Praline daher. Ich habe irgendwo noch das Rezept aus meiner Zeit als junger Koch. Damals hatte jeder Küchenchef sein mehr oder weniger »eigenes« Rezept für den Klassiker. Es war ein Vertrauensbeweis, dass ich es von meinem damaligen Chef bekam. Nach jahrelanger Übersättigung mit Tiramisu auf Geburtstagsbuffets und italienisch angehauchten Speisekarten hat mich die Tiramisu-Pralinen-Idee neu inspiriert. Wie wäre eine Art Eiskonfekt gefüllt mit Tiramisu, fragte ich mich. Sehr gut, stellte sich schnell heraus! Nur reicht der Kaffee im getauchten Biskuit nicht aus für eine harmonische Kaffeenote in der Konfekt-Variante. Ich begann also, etwas Espresso mit in die Mascarpone-Creme zu rühren: Problem gelöst.

Mir gefällt diese aromatisierte Creme aber auch in der großen Rezeptmenge viel besser als das Original, mein Rezept für den Klassiker habe ich sofort angepasst. Um das Eiskonfekt einzufrieren, sind Eiswürfelformen bestens geeignet – nur die mittelfeste Silikonvariante in meinem Video leider überhaupt nicht. Die Formen müssen entweder ganz hart sein, so dass man mit einer leichten Verwindung, einem leichten Drehen der Form alle Stückchen herausfallen. Oder ganz weich, so dass man jedes Stück leicht einzeln aus der Form drücken kann. Falls es beim ersten Mal nicht hundertprozentig klappen sollte, macht es aber auch nichts, das Eiskonfekt wird ja noch gnädig mit Kakaopulver bestäubt. Als Dessert ist das Eiskonfekt wunderbar – noch lieber mag ich es inzwischen aber als Affogato, also in einem kleinen Glas schmelzend mit einem Espresso.

Tiramisu-Eiskonfekt

Dessert-Rezepte

Süßigkeiten-Rezepte

Snack-Rezepte

Schokoladen-Rezepte

Zutaten für ca. 42 Stück (2 Eiswürfelformen): Für 4 Personen 150 g Zartbitterschokolade oder Zartbitterkuvertüre Schokolade, Kuvertüre

3 Eigelbe Ei

1 Ei

150 ml kalter Espresso Espresso

80 g Zucker 500 g Mascarpone

2 cl Orangenlikör

11 Löffelbiskuits Löffelbiskuit

2 EL Kakaopulver Kakao

Außerdem: 2 Eiswürfelformen - fest oder superweich, siehe oben!!!

1. Einen kleinen Topf 3 cm hoch mit Wasser füllen, zum Kochen bringen. Eine Metallschüssel, die gut auf den Topf passt, aussuchen. Die Schokolade hacken, zwei Drittel davon über dem Wasserbad schmelzen, dabei oft umrühren und die Schokolade nicht zu heiß werden lassen (die besten Tipps für perfekt temperierte Schokolade). Schokolade vom Topf nehmen und die restliche Schokolade unterrühren, bis alles geschmolzen ist. Eiswürfelformen mit Schokolade auspinseln (nicht zu dünn), abkühlen lassen.

2. Eigelbe und ganze Eier in die Schüssel schlagen, 4 cl Espresso zugeben, mit dem Zucker cremig rühren, entweder mit einem Schneebesen oder mit dem Handrührgerät.

3. Die Eier-Zuckermischung auf das kochende Wasserbad setzen und ohne Pause schlagen, bis die Masse dick und schaumig ist. Profiköche schlagen dabei mit dem Schneebesen in der Form einer 8, so wird die Masse besonders gleichmäßig und gründlich verwirbelt. Vom Herd nehmen und noch 2-3 Minuten weiter schlagen, bis die Masse ein paar Grad abgekühlt ist, so dass das Ei nicht weiter stockt. Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, dabei ab und zu gut durchrühren.

4. Mascarpone mit dem Handrührgerät steif schlagen – das sieht etwas anders aus, als wenn Sahne steif ist, die Mascarpone-Kanten sind schärfer, die Spitzen dünner. Steif geschlagene Mascarpone ähnelt schaumig geschlagener Butter. Mascarpone mit der Eiercreme verrühren. In die Eiswürfelformen verteilen. Kalt stellen.

5. Löffelbiskuits mit einem Sägemesser vorsichtig in je 4 Stücke schneiden, mehr sägen als drücken. Espresso und Orangenlikör mischen. Löffelbiskuitstücke ganz kurz in den Kaffee tauchen und jeweils ein Stück in jede Eiswürfelform drücken. Einfrieren.

6. Tiramisu Eiskonfekt aus dem Tiefkühler nehmen und sofort aus den Formen lösen. Kurz stehen lassen, damit sie etwas weicher werden. Mit etwas Kakaopulver bestreuen und entweder zum Kaffee servieren oder als Affogato mit Espresso übergießen.