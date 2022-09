Zu viel Fett, zu wenig Liebe – ich pflege eine starke Abneigung gegen den klassischen deutschen Party-Buffet-Nudelsalat mit Mayo, Dosenerbsen und Schinkenwürfeln, die sicher nicht von glücklichen Schweinen stammen. Dabei passen lauwarme Nudeln, Erbsen und Schinken gut zusammen – nur würde es helfen, frische, wirklich gute Zutaten zu nehmen. Und am allerwichtigsten wäre es, Salat und Sauce erst kurz vor dem Essen zu mischen, Nudelsalate sollen nicht ziehen, sonst werden sie pampfig-piefig.

Sobald man sich vom Klischee-Rezept befreit, können Nudelsalate sowieso auch ganz wunderbar vielschichtig, frisch und anregend sein. Was ist eine sommerliche Pasta fredda schließlich anderes als ein sehr guter Nudelsalat? Oder die asiatische Version mit Reisnudeln und einer großzügigen Handvoll knusprig gerösteter Gewürze und duftender Kräuter – von beiden Nudelsalaten kann ich gar nicht genug bekommen. Hier ein dritter Vorschlag mit einer Sauce aus meinem No-Foodwaste-Curry-Gemüse-Dip von vergangener Woche. Das Rezept ist flexibel, der Nudelsalat harmoniert aber auf jeden Fall sehr gut mit den wahrscheinlich letzten einheimischen Freilandtomaten und Pfirsichen der Saison. Anders als die Partykeller-Variante schmecken meine drei Nudelsalate übrigens alle am besten draußen – Weißweinwetter ist für mich auch Nudelsalatwetter. Genießen Sie den Salat mit am besten mit einer Prise milder Herbstsonne.

Nudelsalat mit Curry-Gemüse-Sauce aus Suppengemüseresten

Zutaten: Für 4 Personen 150 g Pasta für Nudelsalate, z.B. Farfalle Pasta, Nudeln

5 EL Curry-Gemüse-Dip

5 EL Joghurt

Salz, Pfeffer, Curry

1 Bund Zitronenverbene, Koriander oder Petersilie Zitronenverbene, Koriander, Petersilie 2-3 Frühlingszwiebeln Frühlingszwiebel

1 Handvoll kleiner bunter Tomaten Tomate

1 Pfirsich

Falls gewünscht und vorhanden:

etwas gekochtes Hühnerfleisch Huhn, Hühnchen, Geflügel

1. Pasta nach Packungsanweisung in Salzwasser bissfest kochen, dann abgießen und ausnahmsweise leicht abschrecken, wieder abgießen. Die Nudeln dürfen lauwarm bleiben.

2. Curry-Gemüse-Dip mit Joghurt verrühren. Wenn die Nudeln noch nass sind machen sie die Sauce später noch etwas cremiger, falls sie sehr gut abgetropft sind, eventuell zusätzlich ein paar Löffel Wasser unterrühren damit die Sauce nicht zu dick wird. Mit Salz, Pfeffer, evtl. auch mit einer zusätzlichen Prise Curry würzen und abschmecken.

3. Die Kräuter zupfen, ein paarmal durchschneiden. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden. Tomaten halbieren oder in Scheiben schneiden. Pfirsich halbieren und in Scheiben schneiden. Alles mischen, dabei auch das Huhn zugeben. Noch einmal die Konsistenz prüfen und probieren ob alles zusammen gut gewürzt ist. Dann nicht lange herumstehen lassen, sondern gleich servieren.