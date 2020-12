23. Dezember: ein smarter Grill 

Dass man über einen ganzen Nachmittag verteilt essen kann, der Holzkohleduft in der Luft, das Gemeinschaftsgefühl – es gibt so vieles, was am Grillen schön ist. Damit von nun an das Fleisch, die Würstchen und das Gemüse perfekt gelingen, verlosen wir ein bes onereds Set von Weber. Zu dem Holzkohlegrill »Master-Touch GBS C-5750« kommt eine Premium-Abdeckhaube, der Mehrzweckbräter »2-in-1 Dutch Oven« für zarte Braten oder aromatische Suppen und Eintöpfe – und das neue »Smart Grilling Hub«. Der KI-gestützte Grillassistent gibt über das Smartphone ganz genaue Anweisungen, und macht so aus gutem Essen ein perfekt gegrilltes Menü.