7. Dezember: Sonnenbrille plus Etui

Gerade erst wieder in Süddeutschland: Anfang Dezember, draußen hat es geschneit, die Welt liegt unter einer ersten Schneedecke. Die Menschen brechen auf zu langen Spaziergängen, sie lauschen dem Knirschen ihrer Schuhe, atmen die Luft, die lange nicht mehr so klar war, staunen über den Anmut der Welt. Plötzlich reißt der Himmel auf, die Sonne bricht durch und strahlt gleißend hinab auf den Schnee, der das Licht reflektiert und die eben noch so gleichförmige Landschaft in einen Juwelierhandel verwandelt: Alles glitzert.



Für diese Momente, unter anderem, verlosen wir heute die Sonnenbrille »Lenox« von Barton Perreira. Handgefertigt in Japan, Produktionsdauer: sieben bis acht Wochen. Klassischer Stil, die Eleganz liegt im Detail, in den Metallbügeln über den Schläfen etwa. Zur Brille gibt's außerdem das passende Lederetui, ein Brillenputztuch sowie ein Coffeetablebook von Barton Perreira.