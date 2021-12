4. Dezember: Wein-Abo

Stellen wir uns kurz folgende Situation vor: Sie haben Freunde eingeladen zum Abendessen. Sie haben gekocht, ein herausragendes Risotto ist Ihnen da gelungen und das Tiramisu erst, da werden sie schauen, die Müllers. Nun falten Sie die letzte Serviette und schauen zufrieden auf die Uhr: In fünf Minuten wird es klingeln – und Sie sind fertig mit allem, haben an alles gedacht.... oh shit!



Sie haben den Wein vergessen. Panisch wollen Sie losrennen, in den Weinladen Ihres Vertrauens (... hat der noch auf?) – dann aber fällt's Ihnen ein: Wein am Limit, das Abo, das Sie beim Adventskalender-Gewinnspiel des SZ-Magazins gewonnen haben, die gestapelten Flaschen im Keller. Sie sind gerettet.



Ein bis drei Flaschen pro Monat beinhaltet das Wein-am-Limit-Abo, das sie heute gewinnen können. Die werden Ihnen monatlich nach Hause geschickt, es kann auch mal eine Magnumflasche darunter sein. Edle Weine, ausgefallene Weine, handverlesen von Master-Sommelier Hendrik Thoma, der Ihnen seine Wahl zusätzlich jedes Mal erklärt, in extra angefertigten Videos. Sie können also, wenn die Müllers mal wieder kommen, nicht nur mit herusragenden Weinen aufwarten, Sie werden auch noch die dazu passenden Attribute zur Hand haben: »... ein Hauch Ananas, ein Tupfer Stachelbeere«. Sie wissen schon.