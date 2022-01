Hakuna Piccata

Blutorangen im Januar, Februar, März, sind ein Geschenk der Götter, kugelig konservierte Sonnenstrahlen für alle, die nördlich der Alpen die dunkle Jahreshälfte überdauern. Wer diese Kolumne ab und zu verfolgt, weiß wahrscheinlich, dass ich nicht nur Orangen, sondern alle Zitrusfrüchte liebe (siehe Rezeptliste ganz unten). Vor allem im Winter wirkt der Duft einer reifen Zitrusfrucht auf mich wie ein natürlicher Stimmungsaufheller. Vor ein paar Jahren habe ich deshalb angefangen, meine Zitronen und Blutorangen kistenweise zu kaufen, erst am Münchner Großmarkt, dann über eine der Online-Plattformen, die mich direkt mit dem Orangenbauern verbindet. So bekomme ich reifere Früchte aus Bioanbau, in der Regel nicht ganz so teuer wie im Bioladen – und kann mich meist ein wenig darüber informieren, wie der Produzent seine Früchte pflegt, ob es zum Beispiel ein sinnvolles Bewässerungskonzept gibt (das ist noch wichtiger, wenn ich Avocados kaufen will).

Vor kurzem veröffentlichte die Kochbuchexpertin Katharina Höhnk eine kleine Sammlung von empfehlenswerten Farm-to-table-Plattformen mit Zitrusfrüchte-Schwerpunkt, also für den Kauf direkt bei den Erzeugerinnen und Erzeugern – eine Spitzenidee! Die Liste habe ich ergänzt (siehe unten), Oranges online und Fet a Sóller habe ich selber noch nicht getestet, mit den anderen aber bisher gute Erfahrungen gemacht. Reife, unbehandelte Früchte, schmecken grandios, halten aber nicht so lange wie Supermarktfrüchte – Kleinmengen bestellen verursacht aber zu viel Verpackungs- und Transportaufwand. Am sinnvollsten funktioniert das System, wenn man etwas mehr bestellt und dann mit Freunden teilt. Wenn Ihnen meine Bohnen-Piccata mit Zitrusfrüchte-Wintersalat gefällt, kann es allerdings sein, dass die Kisten auch ohne fremde Hilfe schnell leer werden.

Links für den Orangenkauf direkt von den Erzeugerinnen und Erzeugern:

https://www.crowdfarming.com/de/bauernmarkt/overharvest

https://www.mammarancia.com/de/produktkategorie/zitrusgewaechs/https://www.truebenecker.de/

https://www.orangesonline.net/de/ (nicht Bio)

https://www.fetasoller.com/de/mallorca-shop.php/shop/kat

https://www.gebana.com/shop/de-ch/ (Transparenzhinweis: Für Gebana arbeitet meine Frau ab und zu.)

Weiße-Bohnen-Piccata mit Zitrusfrüchte-Wintersalat

Für 12 Stück Bohnenpiccata (oder 4 Personen)

Zutaten: Für 4 Personen 440 g gekochte große, weiße Bohnenkerne (Abtropfgewicht) Bohnen

2 Eier Ei

120 g geriebener Parmesan Parmesan

Pfeffer

100 g Maismehl

4 EL Olivenöl

Für den Salat:

400 g Rosenkohl Kohl, Rosenkohl

1 Meyer-Zitrone Zitrone

1 Blutorange Blutorange, Orange 1 Grapefruit oder 1 Stück Pomelo Grapefruit

1 kleiner Granatapfel Granatapfel

1 kleine Fenchelknolle Fenchel

optional: Handvoll Puntarelle-Romane-Blättchen (siehe hier ) – oder Rucola Rucola

4 EL Olivenöl (ein nussiges Öl, z.B. erstklassiges mildes Sesamöl oder ein Haselnussöl würde sogar noch besser passen) Olivenöl

4 EL Kürbiskerne Kürbiskerne

1. Rosenkohl waschen, welke äußere Blätter entfernen, die Röschen am Strunk kreuzweise einschneiden, große Röschen halbieren. Dann in Salzwasser al dente kochen, abgießen und abtropfen lassen.

2. Die Zitrone waschen, abtrocknen und die Schale dünn abschälen, in feine Streifen schneiden. Den weißen Teil der Zitronenschale mit einem scharfen Messer noch einmal abschälen, das Fruchtfleisch um die flaumige weiße Mitte herum in Scheiben schneiden und dann würfeln. Die Blutorange schälen und in Scheiben schneiden. Grapefruit schälen, die Filets voneinander trennen und jeweils die weiße Haut von den Filets abziehen, das Fruchtfleisch grob zerbröseln. Granatapfelkrone abschneiden. Wo die weißen Trennhäute sichtbar werden, die äußere Granatapfelschale wie eine Orange einritzen. Granatapfel entlang der Schnitte in 5-7 Spalten aufbrechen. Die Kerne nach und nach herauslösen, die weißen Trennhäute mit der Hand oder mit einem kleinen Messer abziehen, die Kerne sanft aus ihren Verankerungen schubsen. Fenchelknolle putzen und fein schneiden.

3. Bohnen abgießen und kurz abtropfen. Die Eier mit dem Parmesan verquirlen, mit einer Prise Pfeffer würzen. Weiche Bohnen in die Käsemischung geben, harte Bohnen mit einer Gabel ganz leicht andrücken, dann in die Käsemischung geben (das hängt vom Hersteller ab, wer selber Bohnen kocht: hier etwas weicher kochen). 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen, mit einem großen Löffel knapp handtellergroße Bohnen-Fritter in einen Teller mit Maismehl setzen, wenden oder – das ist vielleicht einfacher – etwas Maismehl in die Hand geben, über einem Teller halten, Bohnenmischung in die Hand geben, mit Maismehl bestreuen, leicht andrücken und vorsichtig in die Pfanne setzen. Bei geringer bis mittlerer Hitze von beiden Seiten insgesamt etwa 5 Minuten goldbraun ausbacken. Dabei passt wahrscheinlich nicht alles in eine Pfanne. Bohnenpiccata aus der Pfanne nehmen und im restlichen Olivenöl die restliche Bohnenmasse ausbacken. Kürbiskerne in der heißen Pfanne rösten, bis sie anfangen zu springen, dann aus der Pfanne nehmen und leicht salzen.

4. Alle Zutaten für den Wintersalat locker mischen, mit Olivenöl (oder Nussöl) und etwas Pfeffer würzen, mit Kürbiskernen bestreuen und mit der Bohnen-Piccata servieren.

Variante

Nicht vegan, aber auch schön: 75 g dünn geschnittenen Pancettaspeck ganz langsam goldbraun und knusprig braten, zerkrümeln und mit den Kürbiskernen über den Salat geben – das Speckfett nicht wegwerfen, es kann einen Teil vom Olivenöl im Salat ersetzen.

Tipp: weitere »Probier doch Mal«-Rezepte mit Zitrusfrüchten

Kalamansi

Kalamansi-Burnt-Miso-Butter

Mandarine

Mandarinenmarmelade

Buttermilchpfannkuchen mit Mandarine

Orange

Blutorangen-Pavlova

Blutorange, knuspriges Hähnchen, Kichererbsen

Blutorangencreme

Orangentartelettes

Blutorangen-Rote-Bete-Pisco

Canelés de Bordeaux mit Orangen und Rum

Zitrone

Zitronen-Chutney

Zitronen-Spaghetti

Zitronen-Gurken-Carpaccio

Zitronen-Salat

Zitronen-Basilikum-Salat (Sommer)

Zitronenschalen in Salz

Verkohlte Zitronen für Saucen (Sommervariante)

Zitronen-Remoulade für Fritto Misto

Zitronen-Marmelade

Kleine Zitronen-Kuchen

Zitronen-Tarte

Zitronen-Creme