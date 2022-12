12. Dezember: Couture-Wende-Mantel

Den verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld und das Model Cara Delevingne kann man bedenkenlos als schillernde Persönlichkeiten bezeichnen. Ein unverkennbarer Look hier wie dort, beide meinungsstark und auf ihre Art einzigartig. Weil die beiden vor Lagerfelds Tod eine enge Freundschaft verband, entstand auch eine modische Zusammenarbeit zwischen ihnen: Wir verlosen heute einen wendbaren Couture-Mantel aus der geschlechtsneutralen »Cara Loves Karl«-Kollektion (erhältlich in den Größen S, M und L). Der Longline-Mantel besteht aus einer weichen Wollmischung auf der einen Seite und hochtransparentem Recycling-Nylon auf der anderen. Je nachdem, wie man ihn trägt, ist der Mantel eher klassisch oder eher lässig. Hergestellt wird er in Portugal aus teilweise recycelten Materialien, das kann man ja auch mal erwähnen.