13. Dezember: Motorsäge

In Norwegen gibt es die schöne Redensart, dass Männer irgendwann ins »Holzalter« kommen. Damit ist gemeint, dass Sie auf einmal große Freude dabei empfinden, Holz zu zersägen, zu spalten und aufzustapeln. Aus der Art, wie ein Holzstapel geschichtet ist, kann man angeblich sogar recht präzise Rückschlüsse auf den Charakter des Staplers ziehen. Nun wissen wir nicht, ob sich unsere Leser bereits im »Holzalter befinden«, und selbstverständlich richtet sich die heutige Verlosung nicht nur an Männer, sondern genauso an Frauen. Sicher ist aber, dass wir heute ein Werkzeug verlosen, das bei der Holzarbeit von großem Nutzen ist: die Akku-Motorsäge »MSA 220 C-B« von Stihl. Es handelt sich hier um die leistungsstärkste Akku-Motorsäge des schwäbischen Herstellers, die nicht nur im Wald und im Garten beim Fällen und Zersägen von Bäumen sowie bei der Gehölzpflege ihren Dienst tut, sondern auch für Sägearbeiten in geschlossenen Räumen einsetzbar ist. Der passende Akku AP 300 S und das Schnell-Ladegerät AL 500 sind ebenfalls Teil des Gewinns.