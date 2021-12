21. Dezember: Damenblusen

Männer, die auf der Suche nach neuen Oberhemden sind, haben guten Grund, aufs andere Geschlecht ein wenig neidisch zu sein. Denn ungewöhnliche Farben und Muster, wie bei Damenblusen oft üblich, findet man in der überwiegend weiß-hellblauen Welt der Herrenhemden nur mit Mühe. Als Beispiel können die Blusen von Tonno & Panna dienen, die wir heute verlosen: Das Label verwendet dafür viele elegante, wunderbar trendige Prints und Stoffe aus Italien, die auf angenehme Weise aus dem Einerlei herausstechen. (Aber keine Sorge: Wer es nicht ganz so auffällig mag, findet in der Kollektion auch einfarbige Teile, siehe Foto oben.) Damit der Look variabel bleibt und zu verschiedenen Anlässen passt, darf sich unsere Gewinnerin acht Blusen aus dem Online-Shop von Tonno & Panna aussuchen.