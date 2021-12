16. Dezember: Armband samt Anhänger

Ein Gewinnspiel für Schmuckfans, die unter dem Weihnachtsbaum, am Silvesterbankett oder ganz generell mal wieder so richtig schön glitzern wollen: Wir verlosen das Armband Niessing Colette C Embrace in der Goldfarbe Fine Rose, 750-Gold. Dazu gibt es außerdem einen Anhänger, nämlich den kleinsten Spannring der Welt, in der Farbe Classic Yellow, 750-Gold mit einem Brillanten von 0,01ct



Alle Schmuckstücke des Traditionshauses Niessing (seit 1873!) werden in der firmeneigenen Manufaktur in Vreden im Westmünsterland gefertigt.