3. Dezember: Skijacke

Mit Wintersportbekleidung ist es ein bisschen kompliziert: Warm muss sie halten, darf aber nicht zu dick sein, damit man sich noch bewegen kann. Wasser- und winddicht muss sie sein, soll aber im Idealfall möglichst wenig Chemie in der Natur hinterlassen. Die norwegische Outdoormarke Devold hat deshalb eine Skitourenjacke entworfen, deren Hauptmaterial zu 100 Prozent aus Wolle besteht und trotzdem atmungsaktiv, temperaturregulierend, wasser- und windabweisend und – auch sehr angenehm – geruchshemmend ist. Wie verlosen eine Trollkyrkja-Jacke für Frauen (erhältlich in den Größen XS-L) oder Männer (S-XXL) in gelb oder blau.