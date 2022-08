Ein Hotel für Wasserratten

Gehören Sie zu den Menschen, die sich ständig ins Wasser träumen? Im Vier-Sterne-Superior-Klimahotel »Aqualux« am südöstlichen Ufer des Gardasees könnte man tagelang nur baden, es gibt gleich einen ganzen Wasserpark. Wer es dennoch aus dem Spabereich schafft, flaniert in den engen Gässchen von Bardolino oder an der Uferpromenade. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen, inklusive 150 Euro Anfahrtspauschale, Halbpension und Verköstigung in der hauseigenen Ölmühle.