Crêpes verhalten sich zu Pfannkuchen und zu Pancakes ähnlich wie Sommerkleidchen zu Strickjacke und zu Daunenanorak – alle sind zu ihrer Zeit sehr schön und praktisch. Aber in einem aufgeplusterten Daunenanorak gehen die zarteren Merkmale der darin verpackten Person doch leicht verloren. Die feine Birne, Königin der Herbstfrüchte, soll nicht verloren gehen. Im Gegenteil sollten wir alles tun, um den Duft und die schmelzende Konsistenz einer köstlich reifen Birne herauszuarbeiten. Das geht am besten mit der hauchdünnen Umhüllung durch eine Crêpe. Damit die wirklich so zart wie möglich gerät, braucht das wenige Mehl im Teig etwas Zeit um auszuquellen und damit seine bindenden Kräfte zu entfalten. Außerdem darf die Teigmenge in der Pfanne nicht zu groß sein – lieber eine Crêpe mit Löchern, weil zu wenig Teig in der Pfanne war, als ein dicker, teigiger Fladen. Für Crêpes gibt es alle möglichen Schicki-Micki-Pfannen, in der Bretagne steht womöglich sogar eine echte Crêpes-Platte in der Haushaltsküche (und bei meiner Foodstylistin Claudia auch – raten Sie mal, wo die am liebsten den Sommer verbringt). Ich backe nur ab und zu Crêpes, für mich reicht deshalb eine normale Pfanne, an der nichts anhaftet. Der Boden sollte schön eben sein und eine Beschichtung schadet nicht. Ich liebe es, Pfannkuchen mit Hilfe der Pfanne zu werfen. Doch die Crêpe mit einem beherzten Schwung in der Luft zu wenden, ist schwieriger als bei der eher trägen Pfannkuchenmasse: Beim Hochwerfen wird von der Pfanne eine Flugbahn angedeutet, in die sich der Pfannkuchen in der Luft hinbewegt. Die Crêpe lässt sich kaum werfen, sie legt sich schon in der Pfanne in Falten. Aber die sind meist elegant.

Crêpes und karamellisierte Birne

Zubereitungszeit 20 Ruhezeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Dessert-Rezepte

Herbst-Rezepte

Frühstücksrezepte

Zutaten für etwa 6 Crêpes: Für 4 Personen 75 g Zartbitterschokolade Schokolade

4 größere oder 6 kleinere reife Birnen Birne

3 EL Butter

4 EL Zucker

100 g Crème Fraîche Crème Fraîche, Creme Fraiche Für die Crêpes:

60 g Butter

80 g Mehl

1 EL Zucker

1 TL geriebene Orangen- oder Zitronenschale Orange, Zitrone

Salz

2 Eier (M) Ei

175 ml Milch

1. 35 g Butter in einem kleinen Topf aufschäumen lassen, erhitzen, bis sie beginnt, sich hellbraun zu färben und nussig duftet. In ein Schüsselchen umfüllen. Das Mehl mit Zucker, Orangenschale und einer kleinen Prise Salz mischen, mit den Eiern und etwas Milch glatt rühren – das geht am leichtesten mit einem Pürierstab. Restliche Milch und braune Butter unterrühren, den Teig mindestens 20 Minuten stehen lassen, damit er schön ausquellen kann.

2. In einer kleinen, beschichteten Pfanne mit etwa 20 cm Boden-Durchmesser nacheinander 6 dünne Crêpes backen. Dafür jeweils knapp 1/2 TL Butter in der Pfanne zerlassen, einen Schöpflöffel mit 50-60 ml Teig zugeben. Die Pfanne drehen und kippen, bis der Teig den ganzen Pfannenboden dünn bedeckt. Crêpe auf dem Herd bei mittlerer bis großer Hitze 2 Minuten backen, bis die Oberfläche feucht aber nicht mehr flüssig aussieht. Wenden und 2 Minuten fertig backen. Auf einen Teller gleiten lassen. Weitere Crêpes backen, bis der Teig verbraucht ist, die fertigen Crêpes stapeln.

3. Die Schokolade hacken. Birnen vierteln, dabei das Kernhaus entfernen. Jedes Birnenstück in 3-4 Spalten schneiden. In einer großen beschichteten Pfanne 3 EL Butter aufschäumen lassen, die Birnenspalten zugeben und bei großer Hitze 3 Minuten braten. Mit 4 EL Zucker bestreuen und weitere 2-3 Minuten glasieren und ein wenig karamellisieren, dabei ab und zu umrühren oder durchschwenken.

4. Heiße Birnen in die Crêpes füllen, jeweils mit Schokolade bestreuen und mit einem Löffel Crème fraiche verfeinern, zusammenfalten.