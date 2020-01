Nussig-süße Versuchung

Nusspalatschinken mit Rumsahne

»Palatschinken sind ein Familien- und Freundeessen. Weil sie am besten schmecken, wenn sie ganz frisch sind, sollte man sie gemeinsam zubereiten. Übrig gebliebene Weihnachtsplätzchen können klein gerieben und statt Nüssen verwendet werden.«



Für 4 Personen

Für den Palatschinkenteig:

2 Eier

250 ml Milch

1 Prise Salz

1 Prise Vanillezucker

125 g glattes Mehl

30 g Butterschmalz



Für die Füllung:

100 ml Milch

2 EL Honig

100 g geriebene Haselnüsse

30 g geriebene Walnuss­kerne

20 g geriebene Mandeln

1 EL Rum

2 EL Eierlikör

1 Prise Zimt

1 Prise Vanillezucker



Für die Garnitur:

1 kleine Bio-Orange

50 ml Wasser

50 g Zucker

2 EL brauner Zucke

15 geriebene Walnusskerne

Für die Rumsahne:

1/4 l Sahne

1/16 l Rum

1 Msp. Vanillezucker

1 EL Staubzucker

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Eier, Milch, Salz, Vanillezucker und Mehl zu einem glatten Teig verrühren und 10 Minuten ruhen lassen. Eine beschichtete Pfanne auf dem Herd heiß werden lassen, Butterschmalz zergehen lassen und mit Hilfe eines Silikon­pinsels in der Pfanne verteilen. Hitze reduzieren, den Teig dünn eingießen, 1 Minute auf einer Seite backen, umdrehen und eine weitere Minute auf der anderen Seite backen, Palatschinken auf einen Teller legen. Mit dem übrigen Teig weitere Palatschinken backen.

Für die Füllung Milch mit Honig aufkochen und die geriebenen Nüsse, Mandeln, Rum, Eierlikör, Zimt und Vanillezucker einrühren. Den Topf auf der ausgeschaltenen Herdplatte ca. 10 Minuten stehen lassen. Die Orange mit dem Sparschäler schälen und die Schalen in ganz feine Streifen schneiden. Wasser und Zucker aufkochen und die Orangenstreifen hineingeben, das Ganze noch einmal aufkochen lassen und beiseitestellen (in einem Weckglas 1 Woche im Kühlschrank haltbar).

Die Palatschinken einen halben Zentimeter dick mit der Füllung bestreichen, einrollen und nebeneinander in eine Auflaufform setzen. Mit dem braunen Zucker bestreuen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Oberhitze ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen und mit den Orangenzesten und den geriebenen Walnusskernen garnieren.

Zum Schluss die Sahne halbsteif schlagen, dann Rum, Vanillezucker und Staubzucker unter­rühren. Rumsahne zu den Palatschinken servieren.



Kleine Koch­schule

Zusätzliche Ideen, Tipps und Tricks zu diesem Rezept, können Sie hier mit SZ Plus lesen:

Tipps von Christoph Himmel



Für den Palatschinken-Teig die Eier mit der Milch, Zucker und Salz verquirlen und langsam mit dem Mehl verrühren. Es ist wichtig, die flüssigen Zutaten zu den festen hinzufügen, damit es beim Rühren keine Klümpchen gibt. Wenn es doch passiert, kann man den Teig noch durch ein Sieb streichen.

Da man immer zu wenig oder zu viel Fett in der Pfanne hat, schmelze ich vorab eine Portion Butterschmalz in der Pfanne und gieße es aus in ein kleines Gefäß, mit dem ich die Menge für jeden Pfannkuchen besser portionieren kann.

Pfannkuchen bzw. Palatschinken kann im Grunde jeder, die Kunst liegt darin, sie möglichst dünn und durchgebacken, aber nicht zu dunkel hinzubekommen. Da kommt es auf das Verhältnis von Hitze, Fettmenge, Teigkonsistenz und Zeit an.

Wenden lässt sich der Palatschinken durch gekonntes ruckartiges Hochziehen der Pfanne, bei dem der einseitig gebackene Teig in die Luft fliegt, sich dreht und auf der angebackenen Seite landet. Oder mit Hilfe eines Spatels.

Die Streifen der Orangenhaut für die Garnitur schneide ich gern mit einem Zestenschneider. Das spart einen Arbeitsgang und ergibt schöne, dünne, gleichmässige Zesten.